Терапевт перечислил инфекции, которыми можно заразиться на даче

Врач общей практики Алексей Хухрев назвал инфекции, которые можно подцепить во время отдыха и работы на даче. Об этом сообщает радио Sputnik.

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В первую очередь, отметил терапевт, инфекциями можно заразиться через землю. В таком случае есть риск столбняка и токсоплазмоза, который передается от кошек.

Чтобы не заразиться, нужно соблюдать простые правила: работать в перчатках, всегда мыть руки и не трогать грязными пальцами глаза и рот.

Также на даче существует риск заражения бешенством, так как около участков часто гуляют бродячие собаки. Им не делают прививку от бешенства, поэтому оно может передаться через укус. Заразиться можно и от белок, ежей и лис.

С бешенством помогает справиться вакцинация, ее начинают делать сразу же после укуса животного.

Еще одной опасностью становятся укусы клещей, которые могут быть переносчиками энцефалита и боррелиоза. В таком случае при появлении признаков заболевания, нужно обращаться к врачу.