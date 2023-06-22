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Фармаколог Эдигер объяснил, чем опасны кондиционеры в жару

Кондиционер спасает от высокой температуры летом, однако может навредить здоровью. Чем именно он опасен, "Радио 1" рассказал фармаколог Александр Эдигер.

По словам специалиста, регуляция температуры воздуха предотвращает перегрев и тепловой удар. Однако кондиционер, с помощью которого она осуществляется, нужно использовать грамотно.

Если человек вспотел и, разгоряченный, попал под кондиционер, высока вероятность локального переохлаждения. В числе последствий этого состояния простуда, неврит, миозит.

Эксперт рассказал, как выбрать хороший кондиционер

Кроме того, необходимо правильно ухаживать за кондиционером. В противном случае его использование чревато еще рядом заболеваний. Например, бактерия легионелла, которая может попасть в организм без должного ухода за кондиционером, вызывает пневмонию. Прибор также способен стать причиной распространения бактериальных и грибковых инфекций.

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем опасно курение в жару.

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