Кондиционер спасает от высокой температуры летом, однако может навредить здоровью. Чем именно он опасен, "Радио 1" рассказал фармаколог Александр Эдигер.

По словам специалиста, регуляция температуры воздуха предотвращает перегрев и тепловой удар. Однако кондиционер, с помощью которого она осуществляется, нужно использовать грамотно.

Если человек вспотел и, разгоряченный, попал под кондиционер, высока вероятность локального переохлаждения. В числе последствий этого состояния простуда, неврит, миозит.

Кроме того, необходимо правильно ухаживать за кондиционером. В противном случае его использование чревато еще рядом заболеваний. Например, бактерия легионелла, которая может попасть в организм без должного ухода за кондиционером, вызывает пневмонию. Прибор также способен стать причиной распространения бактериальных и грибковых инфекций.