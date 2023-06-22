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Врач Хухрев назвал самую распространенную причину скачков давления у пожилых пациентов

Отказ от поддерживающей терапии при гипертонии считается самой распространенной причиной скачков давления у возрастной категории граждан. Об этом "Москве 24" рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам специалиста, пожилые люди зачастую страдают от высокого артериального давления и вынуждены постоянно принимать препараты, которые удерживают его в пределах нормы. В случае самостоятельного отказа от назначенной врачом терапии могут наступить неприятные последствия.

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Так, если пациент сам себе назначает препараты, отменяет их или принимает только по своему личному усмотрению, то его давление будет скакать. Если же лечение подобрано правильно, и человек пьет лекарства каждый день, то оно будет в норме, резюмировал врач.

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