Врач Хухрев назвал самую распространенную причину скачков давления у пожилых пациентов
Отказ от поддерживающей терапии при гипертонии считается самой распространенной причиной скачков давления у возрастной категории граждан. Об этом "Москве 24" рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
По словам специалиста, пожилые люди зачастую страдают от высокого артериального давления и вынуждены постоянно принимать препараты, которые удерживают его в пределах нормы. В случае самостоятельного отказа от назначенной врачом терапии могут наступить неприятные последствия.
Так, если пациент сам себе назначает препараты, отменяет их или принимает только по своему личному усмотрению, то его давление будет скакать. Если же лечение подобрано правильно, и человек пьет лекарства каждый день, то оно будет в норме, резюмировал врач.
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