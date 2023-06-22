По словам специалиста, пожилые люди зачастую страдают от высокого артериального давления и вынуждены постоянно принимать препараты, которые удерживают его в пределах нормы. В случае самостоятельного отказа от назначенной врачом терапии могут наступить неприятные последствия.

Так, если пациент сам себе назначает препараты, отменяет их или принимает только по своему личному усмотрению, то его давление будет скакать. Если же лечение подобрано правильно, и человек пьет лекарства каждый день, то оно будет в норме, резюмировал врач.