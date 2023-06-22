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Врач Ярцева рассказала, какие лекарства стоит взять на отдых

В аптечке каждого путешественника должны быть жаропонижающие, обезболивающие и антигистаминные препараты. Об этом NEWS.ru сообщила терапевт Ирина Ярцева.

По словам врача, на отдых также следует брать с собой антисептические средства, пластыри и водный йод. Они необходимы для обработки царапин и укусов насекомых.

"Если вы путешествуете вместе с детьми, обязательно берите детские дозировки" – обратила внимание специалист.

Любое лекарство может вызвать анафилактический шок

Ирина Ярцева в том числе рекомендует запастись детской дозой антибиотиков, так как их не везде можно приобрести. А на случай отравления в поездку лучше купить активированный уголь и препараты для улучшения пищеварения.

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