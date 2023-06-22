В аптечке каждого путешественника должны быть жаропонижающие, обезболивающие и антигистаминные препараты. Об этом NEWS.ru сообщила терапевт Ирина Ярцева.

По словам врача, на отдых также следует брать с собой антисептические средства, пластыри и водный йод. Они необходимы для обработки царапин и укусов насекомых.

"Если вы путешествуете вместе с детьми, обязательно берите детские дозировки" – обратила внимание специалист.