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Россияне бросились скупать успокоительные

ЦРПТ: россияне увеличили траты на успокоительные и глицин до 472 млн рублей на фоне ЕГЭ

Россияне бросились скупать успокоительные
© Lenta.ru

С конца мая по конец июня россияне потратили на успокоительные и глицин 471,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), пишет РИА Новости. Эксперты считают, что граждане бросились скупать препараты на фоне проведения ЕГЭ.

По сравнению со среднесуточным показателем с начала года продажи растительных успокоительных и глицина весной-летом в количественном выражении выросли на 11 и 16 процентов соответственно. В деньгах расходы россиян на эти препараты увеличились на 17 и 12 процентов соответственно.

С начала года в среднем на препараты на основе глицина покупатели тратили 3,4 миллиона рублей в день, однако с 26 мая по 20 июня расходы подскочили до 3,7 миллиона рублей в день. В то же время обычно расходы на успокоительные препараты составляли 13,6 миллиона рублей в сутки, а в период ЕГЭ они выросли до 15,9 миллиона рублей. В общей сложности в период проведения экзаменов россияне приобрели почти 1,5 миллиона упаковок глицина на 89,9 миллиона рублей и 5,4 миллиона упаковок растительных успокоительных на 382 миллиона рублей.

Самый высокий спрос на успокоительные препараты эксперты зафиксировали в Тверской области (765 упаковок на 10 тысяч жителей). За ней следуют Смоленская, Белгородская, Орловская и Липецкая области.

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