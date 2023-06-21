Хирург Жаров рассказал, как выявить начальную стадию остеопороза
Начальная стадия остеопороза не всегда дает о себе знать. И все же есть ряд признаков, по которым можно определить развитие этого заболевания. Врач-хирург, ортопед Евгений Жаров перечислил их в интервью с "Москвой 24".
По словам специалиста, о разрушении костной ткани в организме свидетельствуют частые ушибы, переломы, трещины. Когда пациент обращается с указанными проблемами к врачу, последний может заподозрить начальные признаки остеопороза и назначить дополнительные анализы, направить человека на обследование.
При этом самой распространенной травмой, которая происходит на ранних стадиях заболевания, является компрессионный перелом позвоночника. Его можно получить в процессе занятий спортом, ходьбы и даже при спуске по лестнице, предупредил эксперт.
"Как правило, пациенты обращаются с болями в позвоночнике, в спине и при простом рентгене выявляется компрессионный перелом. Соответственно, это наводит на мысль, что человек находится в зоне риска. Проводится обследование, при котором можно обнаружить, что у пациента начинается остеопороз или уже вовсю развивается".
Вторая по распространенности травма при остеопорозе – перелом шейки бедра. Впоследствии такая травма приводит к нарушению подвижности.
Врач также рассказал, у кого, как правило, чаще всего развивается патология. В зоне риска, по его словам, пожилые люди, женщины в постменопаузальном периоде и подростки.
Во избежание развития заболевания нужно потреблять достаточное количество кальция, который в больших количествах содержится в молоке, твороге и яйцах. Умеренная физическая нагрузка и плавание также не будут лишними, резюмировал Евгений Жаров.