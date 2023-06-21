Начальная стадия остеопороза не всегда дает о себе знать. И все же есть ряд признаков, по которым можно определить развитие этого заболевания. Врач-хирург, ортопед Евгений Жаров перечислил их в интервью с "Москвой 24".

По словам специалиста, о разрушении костной ткани в организме свидетельствуют частые ушибы, переломы, трещины. Когда пациент обращается с указанными проблемами к врачу, последний может заподозрить начальные признаки остеопороза и назначить дополнительные анализы, направить человека на обследование.

При этом самой распространенной травмой, которая происходит на ранних стадиях заболевания, является компрессионный перелом позвоночника. Его можно получить в процессе занятий спортом, ходьбы и даже при спуске по лестнице, предупредил эксперт.

"Как правило, пациенты обращаются с болями в позвоночнике, в спине и при простом рентгене выявляется компрессионный перелом. Соответственно, это наводит на мысль, что человек находится в зоне риска. Проводится обследование, при котором можно обнаружить, что у пациента начинается остеопороз или уже вовсю развивается".

Вторая по распространенности травма при остеопорозе – перелом шейки бедра. Впоследствии такая травма приводит к нарушению подвижности.

Врач также рассказал, у кого, как правило, чаще всего развивается патология. В зоне риска, по его словам, пожилые люди, женщины в постменопаузальном периоде и подростки.