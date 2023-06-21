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Ученые выяснили, в каких случаях прием аспирина может навредить здоровью пожилых людей

Аспирин является одним из самых популярных лекарственных препаратов в мире. Однако его регулярное употребление в малых дозировках может представлять опасность для здоровья пожилых людей, следует из исследования, опубликованного в медицинском журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые: регулярный прием аспирина опасен для пожилых людей
© Unsplash

Так, ученые из австралийского Университета Монаша провели эксперимент, в котором приняли участие более 19 000 лиц старше 70 лет. Они были разделены на две группы: первая принимала 100 мг лекарства в сутки, а вторая – плацебо. Гемоглобин добровольцев измерялся ежегодно, а ферритин – в начале эксперимента и по прошествии 3-х лет.

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Согласно полученным результатам исследования, употребление низких доз обезболивающего увеличивает частоту возникновения анемии на 20%, а также значительно снижает уровень ферритина в крови у здоровых пожилых людей.

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