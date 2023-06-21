Ученые: регулярный прием аспирина опасен для пожилых людей

Аспирин является одним из самых популярных лекарственных препаратов в мире. Однако его регулярное употребление в малых дозировках может представлять опасность для здоровья пожилых людей, следует из исследования, опубликованного в медицинском журнале Annals of Internal Medicine .

Так, ученые из австралийского Университета Монаша провели эксперимент, в котором приняли участие более 19 000 лиц старше 70 лет. Они были разделены на две группы: первая принимала 100 мг лекарства в сутки, а вторая – плацебо. Гемоглобин добровольцев измерялся ежегодно, а ферритин – в начале эксперимента и по прошествии 3-х лет.