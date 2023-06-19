Иногда болезнь никак не проявляется, а в некоторых случаях выдает себя странными симптомами. О том, какие необычные сигналы, говорят о проблемах с почками, рассказали врачи в программе «Жить здорово!».

Одним из неочевидных симптомов может стать высокое давление, которое сложно взять под контроль. Так, при патологиях почек давление может достигать 200 мм рт. ст. и при этом плохо сбиваться медикаментозно.

В этом случае, по словам кардиолога Германа Гандельмана, нужно обследовать почки, потому как это может быть единственным признаком болезни или сопровождаться кровью в моче. Если имеют место проблемы с почками, то показатели о нарушении почечных функций будут заметны в моче.

Врач объяснил, что именно почки выделяют вещества, поддерживающие в балансе давление. Если функции нарушаются, то почка начинает выбрасывать эти вещества в большом количестве, отчего и поднимается артериальное давление, для которого "не срабатывают" таблетки.

Поэтому, если у человека проблемы с давлением возникают в молодом возрасте, важно сразу же проверять почки.

Еще один неочевидный симптом проблем с почками - боли в пояснице. Это вторая по частоте причина боли в пояснице, потому что почки лежат на мышечном каркасе поясницы. Любой раздражающий почку процесс растягивает орган и приводит к появлению боли в пояснице.

Кроме того, почки могут говорить о проблемах через кожу, потому что именно почки фильтруют токсины, а если этого не происходит, то страдает наша кожа. Если у пациента есть только зуд без сыпи, то вполне возможно, что дело в почках.