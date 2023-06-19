Кардиохирург рассказала, как защититься метеочувствительным

Во вторник, 20 июня, ожидается пиковый период трехдневной магнитной бури. По прогнозу Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, активность геомагнитного поля с 19 по 21 июня будет высокой. В свою очередь, российские специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН считают, что вероятность такого события составляет 10%, и наиболее активное возмущение магнитного поля произойдет 22 июня. Как вести себя в такие неспокойные периоды, "Российской газете" рассказала сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы РЖД-Медицина Анастасия Акулова.

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"Сразу скажу, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано. Однако, опросы показывают, что примерно 50-70% населения планеты реагируют на эти природные явления", - говорит доктор Акулова.

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Она пояснила, что при магнитной буре изменяются реологические свойства крови - проще говоря, ее текучесть. "Изменяется функциональная активность эритроцитов и эндотелиальная дисфункция, повышается вязкость крови и ухудшается газообмен, уменьшается количество кислорода в крови, сокращается выработка мелатонина, - отмечает Анастасия Акулова. - Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%", - отмечает эксперт.

Как проявляется реакция на магнитную бурю

"Самое распространенное недомогание в такие периоды - головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях", - отмечает Акулова.

Насколько опасными могут быть такие симптомы

"Бить тревогу не нужно, воздействие магнитных бурь сильно переоценено. Человек 20% своей жизни живет в условиях геомагнитной бури и не чувствует никаких изменений в своем здоровье. То есть для здорового человека это совершенно не страшно. Конечно, пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы можно учитывать вышесказанное, но на развитие инсульта и инфаркта влияют и другие факторы: образ жизни, наследственность, питание, курение, возраст, то есть это мультифакторные заболевания", - пояснила кардиохирург. - У тех, кто имеет хронические заболевания, возможны обострения недугов. Например, это пациенты с хронической сердечной недостаточностью, с венозной недостаточностью. У гипертоников может повышаться давление, у пациентов с варикозной болезнью возрастает риск тромбоэмболических осложнений, но еще раз подчеркну, что на любые проявления хронических заболеваний сердечно сосудистой системы влияет несколько факторов".

Можно ли защититься от влияния магнитных бурь на организм

"Любые осложнения и проявления какого-либо хронического заболевания можно предотвратить. То есть если вы наблюдаете повышение артериального давления, то рекомендуется проконсультироваться с кардиологом, назначенное лечение может профилактировать риск развития инсультов и инфарктов. Головную боль можно и нужно купировать препаратами группы НПВС (нестероидными противовоспалительными средствами). Самолечением не стоит заниматься, тем более ситуационно, прием препаратов должен быть регулярным", - советует Акулова.

Своевременная диагностика заболеваний необходима: по результатам анализов и электрокардиограммы врач-терапевт или кардиолог заметит имеющиеся отклонения и направит пациента на дополнительное, более углубленное обследование сердечно-сосудистой системы.

"Как правило, мы рекомендуем пациентам выполнить эхокардиографию, УЗИ сосудов. Вовремя диагностируемое заболевание и правильно подобранная терапия, а также регулярность приема назначенных врачом препаратов поможет метеочувствительным людям защититься от магнитных бурь", - пояснила доктор.

Как себя вести в дни, когда бушует магнитная буря

"Старайтесь меньше нервничать, исключить употребление алкоголя и никотина, ограничить кофе и крепкий чай, пить больше воды, высыпаться и не давать себе чрезмерные физические нагрузки. И, конечно, соблюдать все назначения, сделанные врачом, включая прием необходимых лекарств.