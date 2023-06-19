В лечении онкобольных предложили использовать термин «выздоровление»

Врачи-онкологи сейчас не используют в отношении пациентов термин «выздоровление», применяя вместо него прогноз пятилетней выживаемости. Пришло время уйти от этой стратегии за счет использования инновационных технологий в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Об этом 19 июня заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Оксана Хлякина во время круглого стола в палате регионов.

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Злокачественные образования — одно из самых распространенных социально значимых заболеваний. В России ежегодно регистрируют до 65 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, а летальных исходов — около 300 тысяч. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» действует отдельный федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», на реализацию которого предусмотрено около 1 триллиона рублей из федерального бюджета. В нем участвуют все субъекты страны, отметила Оксана Хлякина.

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По данным Минздрава, в структуру онкологической службы России входят 270 многопрофильных медицинских организаций, 41 детская медицинская организация, 92 онкологических диспансера, 405 центров амбулаторно-онкологической помощи, 2340 первичных онкологических кабинетов, 9100 врачей-онкологов, 717 врачей-рентгенологов и 824 врача-радиотерапевта.

«Развитие диагностических методик онкологических заболеваний всегда стояло на первом месте, ведь именно от своевременного и раннего обнаружения роста злокачественных клеток зависит результат лечения», — сказала сенатор.

Важным инструментом в борьбе с онкологическими заболеваниями, по ее словам, стали региональные программы, разработанные индивидуально для каждого региона, с учетом их эпидемиологических, социально-экономических, географических особенностей.

В 2022 году современным медицинским оборудованием оснастили 146 региональных медицинских организаций. На это было выделено более 19 миллиардов рублей. Кроме того, в стране работают референс-центры. Они оказывают помощь специалистам на местах в диагностике самых сложных случаев. Референс-центры призваны поднять диагностику заболеваний на новый уровень. В прошлом году они провели более 11 тысяч телемедицинских консультаций.

«Персонализация пациента тоже является важнейшим направлением борьбы с онкологией», — отметила сенатор.

Совет Федерации инициировал в регионах проект «Онкопатруль». «Жители самых разных уголков страны получают возможность пройти комплексное обследование и консультацию без отрыва от работы, на месте или в ближайшем медицинском учреждении», — сказала Хлякина. Эта акция охватила более 10 тысяч россиян в 20 регионах.

«За прошедшие десятилетия технологические подходы к лечению онкологии изменились революционно», — сказала сенатор. Внедрение новых методов связано с инновационными отечественными разработками, в том числе с новыми препаратами. По словам Хлякиной, это высочайший уровень в достижении отечественного здравоохранения.