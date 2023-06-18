Усталость на протяжении всего дня не всегда связана с недосыпанием. Терапевт Ирина Андреева назвала изданию "МедикФорум" основные причины.

По словам специалиста, чувство усталости в течение дня может быть связано с апноэ — временной остановкой дыхания во сне. Из-за него ухудшается качество сна. На апноэ указывают дыхание, которое останавливается и начинается, частое пробуждение ночью, громкий храп и ощущение, что человек во сне задыхается.

При анемии, то есть недостатке эритроцитов в крови, усталость тоже ощущается. Чаще всего это состояние связано с недостатком железа или витамина B12.

Если у человека проблемы с щитовидной железой, это также отражается на его состоянии. Стоит обратиться к врачу, если есть чувствительность к холоду или теплу, увеличился или уменьшился вес, возникла депрессия, есть боль в мышцах, слабость и нарушается менструальный цикл.

При синдроме хронической усталости усталость не проходит даже после того как человек отдохнет. При депрессии такое ощущение — один из симптомов.

При диабете высокий уровень сахара может вызывать усталость, а также повышенную жажду и частое мочеиспускание. Человек при этом может терять вес и мышечную массу, ощущать зуд вокруг полового члена или влагалища, иметь частые приступы молочницы и затуманенное зрение.