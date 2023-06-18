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Врач поставил точку в вопросе о наследственности алкоголизма

Причины алкогольной зависимости многогранны, существуют генетические факторы этой болезни, при этом одного определенного «гена алкоголизма» не существует, сообщил врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин. Точку в вопросе наследственности данного заболевания он поставил в беседе с «Лентой.ру».

Врач поставил точку в вопросе о наследственности алкоголизма
© Lenta.ru

Известно, что алкогольная зависимость является классической биопсихосоциальной моделью болезни, отметил специалист. Так, современные генетические исследования начались уже во второй половине XX века и подтвердили, что вероятность рождения у родителей, злоупотребляющих алкогольными напитками, детей с алкогольной предрасположенностью намного выше. Но также в формировании зависимости большую роль играют психологические факторы и влияние среды.

«Доля наследственности в заболевании алкоголизмом составляет от 40 до 60 процентов. Изучение алкоголизма у однояйцевых и разнояйцевых близнецов показало, что роль наследственности значительна. Усыновленные дети по склонности к развитию алкоголизма больше похожи на своих биологических родителей, а не на приемных. Это показывает, что гены влияют на предрасположенность к алкоголизму», — рассказал Масякин.

Тем не менее, по его словам, общепризнанным является факт, что рожденные в семьях больных дети составляют группу высокого риска по формированию психических, неврологических и соматических нарушений — их относят к группе множественного риска. Нередко такие дети требуют особого внимания родителей, учителей, психологов, социальных работников, а иногда и врачей. В частности, у детей данной группы может выявляться неусидчивость и невротические расстройства (тики, страх темноты и другие). Также они испытывают трудности в усвоении школьной программы. «Эти нарушения не являются проявлениями каких-либо дефектов генетического аппарата, а вызваны неблагоприятными условиями, в которых матери вынашивают беременность и растят детей», — отметил врач.

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