Врач назвал самые частые онкозаболевания среди россиян от 25 до 34 лет

«Согласно статистике, с возрастом доля в общем уровне заболеваемости снижается по следующим локализациям: лимфатическая и кроветворная ткань — с 27 до 4%, щитовидная железа — с 15 до 1%, головной мозг и другие отделы центральной нервной системы — с 8 до 1%, кости и суставные хрящи — с 4 до 0,1%, соединительная и другие мягкие ткани — с 2 до 0,5%, яичко — с 7 до 0,04%, яичник — с 6 до 2%», — объяснил закономерность Астраханцев.