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Онколог рассказал, как сократить вред от мяса

Онколог и хирург Иван Карасев объяснил, как помочь кишечнику нормально работать, если вы привыкли есть мясо, не хотите отказываться от хлеба и прочих любимых продуктов.

Онколог рассказал, как сократить вред от мяса
© Российская Газета

Чаще всего любители мясных блюд страдают от проблем с кишечником из-за отсутствия в рационе клетчатки. Так, вариант употребления шашлыка с хлебом (лавашом) и кетчупом - далеко не самый удачный. Ситуация усугубляется, если на столе присутствуют и другие мясные закуски, и вам непременно нужно их попробовать.

"Любителям есть мясо с мясом и хлебом, страдающим запорами, пора пересмотреть свой рацион в сторону добавления овощей", - отметил врач в своем Telegram-канале, объяснив, что "клетчатка "щекочет" слизистую кишечника, тем самым раздражая ее, и тогда мускулатура кишечника начинает сокращаться".

В результате организм понимает, что пора избавиться от лишнего.

Как пишет врач, без клетчатки при обилии белков и жиров в пище слизистую ничего не "щекочет" и кишечник не реагирует должным образом.

"Особенно, если есть проблемы с поджелудочной и жиры не расщепляются", - подчеркнул специалист.

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