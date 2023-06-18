Назван способ избежать сердечного приступа

Доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер рассказал, как избежать сердечного приступа. Об этом он сообщил в беседе с изданием Focus.

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Ландмессер назвал способ избежать сердечного приступа и перечислил четыре фактора. По его мнению, для предотвращения кризиса необходимо следить за артериальным давлением, уровнем липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и сахара в организме, а также важно быть знакомым с семейным анамнезом.

«Все это — факторы риска, с которыми мы сегодня можем справиться. Чем раньше принять контрмеры, тем лучше», — призвал эксперт.