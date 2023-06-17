Дерматолог объяснил, что делать со вросшими ногтями

У большинства людей ногти летом растут быстрее, чем в зимнее время. Как не допустить врастания, порталу "МедикФорум" рассказал дерматолог Григорий Гольдин.

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По словам специалиста, важно правильно стричь ногти. В углах они не должны быть закругленными. Сохранять ногти стоит долго, так, чтобы их уголки выходили на латеральный край кожи.

Ногти могут врастать не только из-за формы и небольшой длины, но и из-за неудобной, тесной обуви. Особенно восприимчивы к этому люди, которым диагностировали диабет или заболевания, способные приводить к задержке воды.

Если ноготь врос несильно, достаточно ванночки для ног с творожным мылом, ромашки или раствором перманганата калия концентрацией 1%. После этого область врастания нужно обработать гелями или мазями, которые снимают воспаление. Для этого подойдет также масло чайного дерева. После процедур ногу стоит высушить и какое-то время не допускать давления на носок.