Покраснение глаз может быть признаком сахарного диабета второго типа. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителя компании Boots Opticians Кайлу Блэк.

По словам специалиста, важно регулярно проверять зрение. Глазные тесты не только определяют, нужны ли человеку очки, но и способны своевременно указать на серьезное заболевание.

На Неделе осведомленности о диабете Блэк перечислила симптомы, которые должны насторожить. В их числе постепенно ухудшающееся или внезапно пропавшее зрение. Стоит обратиться к врачу и в том случае, если зрение размытое или пятнистое, если объекты плавают в поле зрения.

Проблемы, связанные с глазами, возникают из-за диабетической ретинопатии, то есть осложнения самой болезни. Если не лечить это состояние, оно в течение нескольких лет может привести к полной слепоты. При этом очевидных симптомов у человека долгое время может не быть.

Эксперт отдельно подчеркнула, что перечисленные признаки не всегда указывают на диабет. Тем не менее пройти обследование при их наличии стоит.