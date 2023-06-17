В беседе с изданием «МедикФорум» врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о симптомах болезней сердца, при обнаружении которых срочно необходимо обратиться к специалисту.

Во-первых, эксперт отметил нерегулярность сердцебиения. Если сердце неожиданно начинает быстро или нерегулярно стучать, это может указывать на мерцательную аритмию.

Второй признак — боль в груди, возникающая при ходьбе или во время физических нагрузок, но исчезающая после остановки этих действий. Этот симптом может говорить о стенокардии.

Боль в челюсти или в спине, также возникающая при физической нагрузке, может указывать на ранние симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, отметил специалист.

Еще один признак — судорожная боль в ногах во время ходьбы. Она может быть симптомом сужения артерий.

Также на проблемы с сердцем могут указывать опухшие лодыжки. Особенно если опухоль долго не проходит, сказал специалист.