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Кардиолог Варфоломеев перечислил признаки болезней сердца, требующие обращения к врачу

В беседе с изданием «МедикФорум» врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о симптомах болезней сердца, при обнаружении которых срочно необходимо обратиться к специалисту.

Во-первых, эксперт отметил нерегулярность сердцебиения. Если сердце неожиданно начинает быстро или нерегулярно стучать, это может указывать на мерцательную аритмию.

Второй признак — боль в груди, возникающая при ходьбе или во время физических нагрузок, но исчезающая после остановки этих действий. Этот симптом может говорить о стенокардии.

Боль в челюсти или в спине, также возникающая при физической нагрузке, может указывать на ранние симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, отметил специалист.

Еще один признак — судорожная боль в ногах во время ходьбы. Она может быть симптомом сужения артерий.

Также на проблемы с сердцем могут указывать опухшие лодыжки. Особенно если опухоль долго не проходит, сказал специалист.

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Если эти симптомы необычны и беспокоят вас, необходимо немедленно обратиться к специалисту, подчеркнул Варфоломеев.

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