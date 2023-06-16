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Лор Зайцев объяснил, чем боль в горле опасна для сердца

Боль в горле - один из самых частых симптомов ОРВИ, но если вовремя не обратить на нее внимание, последствия могут быть самыми тяжелыми. О том, чем может грозить боль в горле, рассказал Владимир Зайцев, к. м. н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, в беседе с изданием aif.ru.

По словам специалиста, люди часто не видят связи между горлом и сердцем. Тем не менее связь есть. Доктор Зайцев объясняет, что небные миндалины становятся органом-мишенью для вирусов и бактерий, чаще всего это стрептококки. если местный иммунитет не справляется, развивается ангина.

Если ангину не лечить или лечить, но не подходящими лекарствами, то количество стрептококков продолжит расти и в конце концов они доберутся до сердца, что привет к развитию эндокардита, миокардита или ревмакардита - опасных осложнений ангины.

Именно поэтому к лечению ангины нужно подходить со всей ответственностью и не пускать все на самотек.

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