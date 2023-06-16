Врач назвал последствия злоупотребления жирной пищей и алкоголем

Врач назвал опасные последствия злоупотребления жирной пищей и алкоголем
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что панкреатит нередко является следствием злоупотребления жирной пищей и спиртными напитками.
«Если вы позволяете себе лишнее за столом, это отражается на поджелудочной железе. Она выделяет большое количество ферментов, которые должны расщеплять жировые клетки», — объяснил специалист в беседе с РИАМО.
По его словам, переизбыток этих ферментов ведёт к повреждению стенок желудка.
Признаками панкреатита являются сильные, резкие боли в верхней части живота, отдающие в левый бок и спину, рвота и температура, сообщил Неронов.
В этом случае он посоветовал приложить к животу холод и вызывать врача.