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Врач Свиридова рассказала, кому нельзя пить зеленый чай

Зеленый чай не всегда полезен, а при некоторых хронических заболеваниях он и вовсе способен навредить человеку. В каких случаях это возможно, "МедикФоруму" рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова.

По словам специалиста, этого напитка следует избегать пациентам, страдающим от гипотонии, дефицита железа в организме и железодефицитной анемии остеопороза.

Из-за насыщенности танинами зеленый чай препятствует нормальному всасыванию из пищи железа, кальция и магния. Они, в свою очередь, влияют на состояние костной ткани, сердца и сосудов, объяснила врач.

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Кроме того, после употребления данного напитка повышается кислотность желудочного сока. Именно поэтому зеленый чай может навредить и при хронических нарушениях ЖКТ: например, он противопоказан пациентам с гастритом и язвой желудка.

В случае отсутствия вышеописанных противопоказаний гастроэнтеролог посоветовала выпивать чай спустя час после приема пищи. А вот вечером от напитка лучше отказаться даже самым здоровым людям: кофеин и другие активные вещества в его составе могут спровоцировать развитие бессонницы.

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