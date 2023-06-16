Зеленый чай не всегда полезен, а при некоторых хронических заболеваниях он и вовсе способен навредить человеку. В каких случаях это возможно, "МедикФоруму" рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова.

По словам специалиста, этого напитка следует избегать пациентам, страдающим от гипотонии, дефицита железа в организме и железодефицитной анемии остеопороза.

Из-за насыщенности танинами зеленый чай препятствует нормальному всасыванию из пищи железа, кальция и магния. Они, в свою очередь, влияют на состояние костной ткани, сердца и сосудов, объяснила врач.

Кроме того, после употребления данного напитка повышается кислотность желудочного сока. Именно поэтому зеленый чай может навредить и при хронических нарушениях ЖКТ: например, он противопоказан пациентам с гастритом и язвой желудка.