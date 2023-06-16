$83.65-0.3191.63+0.67

«Для здоровья полости рта»: эксперт рассказала, кому стоит принимать витамин D летом

Витамин D, который рекомендуют принимать как детям, так и взрослым, иногда стоит пить и летом. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда. Например, если вы работаете в офисе и редко бываете на улице.

Эксперт рассказала, кому стоит принимать витамин D летом
© Газета.Ru

По ее словам, витамины данной группы нужны человеку для здоровья полости рта, поскольку они принимают участие в кальциевом обмене и усвоении кальция. Она отметила, что речь идет о группе веществ — витаминах D3, который вырабатывается в коже под действием ультрафиолетовых лучей и D2 — поступает в организм с едой.

«Если вы даже летом не проводите достаточно времени на улице, под лучами солнца, то, вероятно, вам потребуется прием витаминных добавок. Однако назначать их может только врач по результатам анализов, так как переизбыток витамина D может привести к гиперкальциемии (повышению кальция в крови), что чревато весьма плачевными последствиями для организма», — рассказала Клоуда.

По ее словам, восполнить дефицит витамина D3 поможет пребывание на свежем воздухе в солнечную погоду в течение 30 минут в день. Получить витамин D2 помогут жирные сорта рыбы (лососевые), печень трески, сливочное масло, жирные сыры, яйца и грибы.

В начале июня спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин предупреждал, что бесконтрольное употребление витаминов чревато гипервитаминозом, при котором тот или иной микроэлемент накапливается в тканях и органах, мешая их нормальной работе.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители