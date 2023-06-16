Эксперт рассказала, кому стоит принимать витамин D летом

Витамин D, который рекомендуют принимать как детям, так и взрослым, иногда стоит пить и летом. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда. Например, если вы работаете в офисе и редко бываете на улице.

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По ее словам, витамины данной группы нужны человеку для здоровья полости рта, поскольку они принимают участие в кальциевом обмене и усвоении кальция. Она отметила, что речь идет о группе веществ — витаминах D3, который вырабатывается в коже под действием ультрафиолетовых лучей и D2 — поступает в организм с едой.

«Если вы даже летом не проводите достаточно времени на улице, под лучами солнца, то, вероятно, вам потребуется прием витаминных добавок. Однако назначать их может только врач по результатам анализов, так как переизбыток витамина D может привести к гиперкальциемии (повышению кальция в крови), что чревато весьма плачевными последствиями для организма», — рассказала Клоуда.

По ее словам, восполнить дефицит витамина D3 поможет пребывание на свежем воздухе в солнечную погоду в течение 30 минут в день. Получить витамин D2 помогут жирные сорта рыбы (лососевые), печень трески, сливочное масло, жирные сыры, яйца и грибы.