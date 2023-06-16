Психолог рассказал о причинах кошмаров

«Если вам приснился кошмар, поговорите о нём с тем, кому доверяете. Если кошмар повторяется снова и снова, лучше обратиться к психологу. Специалист поможет понять свои чувства и найти причину возникновения страшных снов», — порекомендовал Самбурский.