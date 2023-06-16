Терапевт назвала причины высокого давления с утра или ночью

Ситуация, когда давление повышается ночью или утром, считается особенно опасной. Во время сна симптом может быть трудно заметить. Из-за чего он возникает, "Доктору Питеру" рассказала терапевт Татьяна Тувакова.

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Повышенное давление утром или ночью увеличивает нагрузку на сердце, делает более вероятным инсульт и атеросклероз. Поэтому важно контролировать такое состояние и регулярно проходить диагностику.

Причины, по которым давление повышается ночью или утром, индивидуальны. Дело может быть в том, что надпочечники выработали больше гормонов, которые повышают давление, например кортизола.

У некоторых пациентов утренний подъем связан с тем, что активизируется симпатическая нервная система. Это тоже становится причиной повышенного давления. Ночью такое состояние способно вызывать апноэ когда дыхание прерывается во сне.

Если в жизни человека много стресса и тревоги, организм начинает активнее вырабатывать адреналин, что также повышает давление. Аналогичный эффект дают болеутоляющие, противозачаточные и некоторые другие медикаменты.