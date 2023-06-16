Врач рассказала, чем опасен переизбыток соли в рационе

Соль необходима организму человека, но ее чрезмерное употребление способно привести к серьезным проблемам со здоровьем. Как распознать переизбыток пищевого продукта, и чем именно он опасен, "Известиям" рассказала врач-эндокринолог, диетолог Армине Афонина.

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По ее словам, при перенасыщении солью могут наблюдаться сухость во рту, жажда, общая слабость, дискомфорт в поясничной области, отеки, повышенное артериальное давление (выше 140/90), нарушение концентрации внимания, учащенное мочеиспускание, головные боли и усиление аппетита.

Эксперт объяснила, что при повышенном потреблении продукта в организме начинает задерживаться жидкость, усиливаются отеки и повышается объем циркулирующей крови. Все это может привести к развитию артериальной гипертонии, которая оказывает негативное влияние на работу сердца. В таком случае орган начинает работать с удвоенной силой и, как следствие, сильнее изнашивается. По этой же причине риски инфарктов и инсультов с годами увеличиваются, добавила врач.

Помимо этого, перенасыщение грозит организму нарушением функционирования почек, появлением камней в мочевыделительной системе, нарушением фосфорно-кальциевого обмена. Последний, в свою очередь, влечет за собой риск развития остеопороза.

Врач рекомендует минимизировать в рационе фастфуд, колбасы, консервы, мясные полуфабрикаты, маринованные продукты, снеки, соевый соус, кетчуп, майонез, жирные соусы и соленые сорта сыра.