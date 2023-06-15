$84.32+0.6891.07+0.68

Эндокринолог Гончарова рассказала, как не допустить переход из преддиабета в диабет

Врач-диетолог и эндокринолог Анна Гончарова, рассказала, как не допустить переход из преддиабета в диабет. Об этом сообщает "Правда.ру".

Как рассказала эксперт, преддиабет представляет собой состояние между здоровым организмом и наличием болезни. Она отметила, что если пациент будет соблюдать правила здорового образа жизни, будет контролировать питание и спортивные нагрузки, то он может снова стать здоровым.

Кроме того, эндокринолог отметила, что нужно контролировать количество стресса, так как он повышает уровень глюкозы. Также стоит обращать внимание на другие хронические заболевания.

3 основных симптома сахарного диабета

Однако если запустить состояние преддиабета, то есть вероятность того, что человек заболеет диабетом. Переход в состояние болезни может длиться от полугода до 4-5 лет.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала нежелательные для диабетиков овощи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители