Врач-диетолог и эндокринолог Анна Гончарова, рассказала, как не допустить переход из преддиабета в диабет. Об этом сообщает "Правда.ру".

Как рассказала эксперт, преддиабет представляет собой состояние между здоровым организмом и наличием болезни. Она отметила, что если пациент будет соблюдать правила здорового образа жизни, будет контролировать питание и спортивные нагрузки, то он может снова стать здоровым.

Кроме того, эндокринолог отметила, что нужно контролировать количество стресса, так как он повышает уровень глюкозы. Также стоит обращать внимание на другие хронические заболевания.

Однако если запустить состояние преддиабета, то есть вероятность того, что человек заболеет диабетом. Переход в состояние болезни может длиться от полугода до 4-5 лет.