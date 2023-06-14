Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, кому нельзя ходить в баню. Об этом сообщает РИАМО.

По словам медика, в баню опасно ходить при мерцательной аритмии с нарушениями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

«Аллергические компоненты могут влиять. Допустим, может быть реакция на пар, на тот же веник, эфирные масла. При онкологических заболеваниях также не рекомендуют ходить в баню», - сказала врач.

Парение противопоказано и при сосудистых заболеваниях: при варикозе нижних конечностей, а также после инфаркта. Некоторые люди начинают испытывать головные боли, у них учащается сердцебиение и ухудшается самочувствие. В таком случае от посещения бани стоит отказаться.