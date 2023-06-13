Эндокринолог объяснила, почему летом мерзнут ноги
По словам медика, если в знойную жару зябнут конечности, это говорит о неправильной работе щитовидной железы. Чаще всего это происходит, когда орган не справляется с достаточной выработкой гормонов.
Эндокринолог подчеркнула: именно щитовидная железа отвечает в организме за терморегуляцию и оказывает влияние на микроциркуляцию, то есть на кровообращение.
Зачастую заболевание протекает в скрытой форме, а люди не замечают важных "звоночков" от организма, поэтому не обращаются за медицинской помощью.
Между тем организм посылает сигнал — необходимо посетить эндокринолога и пройти минимальное обследование, которое включает исследование крови на уровни ТТГ, Т4 и Т3 свободных, а также антитела к тиреопероксидазе и тиреоглобулину (АТ-ТПО и АТ-ТГ), передаёт "Тульская служба новостей".