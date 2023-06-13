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Российские ученые придумали, как вернуть зрение с помощью стволовых клеток

Помутнение роговицы или бельмо - распространенное заболевание глаз, оно возникает в результате предрасположенности, возраста и в результате травм головы. До сегодняшнего дня единственным лечением была физическая очистка глаза. Российские учёные придумали как бороться с заболеванием более эффективно и менее травматично для пациентов.

Российские ученые придумали, как вернуть зрение с помощью стволовых клеток
© Ferra.ru

Исследователи из Института цитологии РАН сообщили о перспективных результатах исследования, связанного с лечением заболеваний роговицы. Они показали, что пересадка стволовых клеток улучшает зрение при помутнении роговицы. Этот новый метод был успешно протестирован на кроликах, и учёные надеются, что он поможет разработать эффективные клеточные препараты для лечения роговичных заболеваний у людей.

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При помутнении роговицы происходит нарушение функций лимбальных стволовых клеток, что приводит к уменьшению их числа. Это прозрачная оболочка глаза, перестаёт правильно обновляться, а её место занимает непрозрачная ткань. В результате образуется бельмо, которое препятствует проникновению света на сетчатку и снижает зрительные функции глаза.

Ученые из Института цитологии РАН провели эксперимент, чтобы изучить поведение трансплантированных стволовых клеток в глазной ткани кролика. Они использовали специальный клеточный продукт, содержащий стволовые клетки, нанесённые на биосовместимую подложку. После этого они внедрили эту конструкцию на поверхность глаза кролика с помутнением роговицы. Результаты эксперимента показали положительную динамику и более эффективное восстановление прозрачности роговицы в сравнении с традиционными методами.

Учёные считают, что для нормального функционирования глаза после трансплантации стволовых клеток требуется дополнительная защита, например, использование специальных мембран или линз. Они намерены продолжать исследования и разрабатывать более совершенные клеточные продукты на основе полученных результатов. Проект включал учёных из Института цитологии РАН, СПбГУ и офтальмологов из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, и был поддержан Министерством науки и высшего образования РФ.

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