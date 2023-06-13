$83.64+1.0090.39+1.38

Российские ученые придумали, как замедлить развитие Альцгеймера

Альцгеймер — одна из основных проблем человечества. Совместная работа американских и российских учёных обнаружила относительно простой способ противодействовать развитию болезни на ранних этапах.

Российские ученые придумали, как замедлить развитие Альцгеймера
© Ferra.ru

Российские и американские биологи предложили интересный способ замедления развития болезни Альцгеймера. Они предположили, что можно использовать неинвазивную стимуляцию, чтобы влиять на барьер между кровеносной системой и мозгом и уменьшить его проницаемость на ранних стадиях болезни. Исследователи отмечают, что на более поздних стадиях стимуляцию следует применять осторожно, чтобы не ухудшить ситуацию.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — это структура, которая разделяет мозг и кровеносную систему. Он позволяет проходить только определённым веществам, таким как питательные вещества и некоторым типам клеток, и защищает мозг от инфекций и токсинов. Однако при развитии деменции этот барьер становится проницаемее, что приводит к серьёзным последствиям для здоровья.

Учёные провели анализ предыдущих экспериментов по воздействию на ГЭБ без его вторжения. Они обратили внимание на два особенно перспективных метода: трансчерепную магнитную стимуляцию и стимуляцию постоянным током. Оба подхода позволили изменять проницаемость барьера у крыс, что может быть использовано для восстановления его нормальной работы у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Учёные предлагают провести серию экспериментов на людях, чтобы изучить влияние этих методов на работу ГЭБ и мозговую ткань у пациентов с деменцией и здоровых людей. Они также хотят выяснить, как воздействие влияет на накопление определённых веществ в мозге, которые играют роль в развитии болезни Альцгеймера. Исследователи отмечают, что такие эксперименты невозможно провести на клеточных культурах и модельных животных. Успешные результаты могут привести к разработке новых методов лечения этой болезни.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители