Кровотечение из носа может появиться по нескольким причинам. О том, почему так бывает, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко изданию Москва 24.

По словам терапевта, кровотечение возникает при повышении артериального давления, когда какой-то сосуд, не выдерживая, лопается.

Вторая распространенная причина носовых кровотечений

— сухая слизистая носа, возникающая из-за сухого воздуха в квартире.

Кроме того, носовые кровотечения могут возникать после перенесенных воспалительных заболеваний или при патологии свертывающей системы крови. Во втором случае кровотечения могут быть не только из носа, а возникать где угодно.