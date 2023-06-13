$83.64+1.0090.39+1.38

Врач Романенко объяснила, почему из носа течет кровь

Кровотечение из носа может появиться по нескольким причинам. О том, почему так бывает, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко изданию Москва 24.

По словам терапевта, кровотечение возникает при повышении артериального давления, когда какой-то сосуд, не выдерживая, лопается.

Вторая распространенная причина носовых кровотечений

— сухая слизистая носа, возникающая из-за сухого воздуха в квартире.

Кроме того, носовые кровотечения могут возникать после перенесенных воспалительных заболеваний или при патологии свертывающей системы крови. Во втором случае кровотечения могут быть не только из носа, а возникать где угодно.

Эксперт рассказал, как распознать внутреннее кровотечение

Ранее сообщалось, что в России научились останавливать кровотечение за 40 секунд.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители