Врач Романенко объяснила, почему из носа течет кровь
Кровотечение из носа может появиться по нескольким причинам. О том, почему так бывает, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко изданию Москва 24.
По словам терапевта, кровотечение возникает при повышении артериального давления, когда какой-то сосуд, не выдерживая, лопается.
Вторая распространенная причина носовых кровотечений
— сухая слизистая носа, возникающая из-за сухого воздуха в квартире.
Кроме того, носовые кровотечения могут возникать после перенесенных воспалительных заболеваний или при патологии свертывающей системы крови. Во втором случае кровотечения могут быть не только из носа, а возникать где угодно.
Ранее сообщалось, что в России научились останавливать кровотечение за 40 секунд.
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