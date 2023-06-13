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Psychophysiology: три минуты усиленной тренировки повышают сексуальное возбуждение мужчин

Специалисты из Зигенского и Трирского университетов в Германии установили, что три минуты интенсивных упражнений усиливают возбуждение у мужчин. Результаты исследования были представлены в статье, опубликованной журналом Psychophysiology.

Три минуты тренировки повышают сексуальное возбуждение мужчин
© Газета.Ru

В работе приняли участие 45 добровольцев мужского пола. Перед экспериментов у всех участников измерили физиологические реакции, указывающие на возбуждение, в том числе частоту сердечных сокращений и давление. Эксперимент представлял собой тест на силу захвата – участники должны были зажимать специальное устройство и удерживать его в сжатом состоянии.

Все мужчины были разделены на три группы: легкой интенсивности (10% от максимального сжатия) и стрессовой (45%). После мужчинам показали различные фотографии с изображением спортивных занятий, секса, бытовых ситуаций и природы. В это время ученые следили за глазами участников, потоотделением и другими показателями возбуждения.

Результаты показали, что у "стрессовой" группы наблюдались более резкие изменения частоты сердечных сокращений и большая проводимость кожи при просмотре изображений откровенного сексуального характера, чем у первой.

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