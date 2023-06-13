Эндокринолог посоветовала диету для здоровья сердца

Сердце — главный мотор человеческого организма. Увы, с возрастом и под влиянием других факторов — болезни, стресс и т. п. — оно частично теряет способность перекачивать кровь.

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О том, как сохранить здоровое сердце как можно дольше, рассказала врач-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Полина Игнатьева.

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Еда

Для правильной работы сердца нужно достаточно питательных веществ, витаминов и минералов. Всё это можно брать в каждодневном рационе. По словам Игнатьевой, жители средиземноморских стран редко страдают от болезней сердца, сосудов и ожирения как раз из-за особенностей питания. Основа средиземноморской диеты: много зелени, овощей, фруктов, бобовых, цельных злаков, рыбы и морепродуктов. Красное мясо придётся ограничить, а переработанное — вовсе исключить. Можно есть немного птицы, яиц и кисломолочных продуктов.

БАДы

Даже очень правильное питание не всегда может обеспечить дневную норму всех полезных веществ, которые нужны человеку. Тогда на помощь приходят биологически активные добавки. Для правильной работы сердечно-сосудистой системы нужны:

омега-3 жирные кислоты: снижают уровень триглицеридов и «плохого» холестерина, обладают противовоспалительным эффектом, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний;

магний: улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем, способствует снижению артериального давления и сердцебиения, защищает от стрессов;

коэнзим Q10: увеличивает производство аденозинтрифосфата – универсального источника энергии для всех биохимических процессов в организме.

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