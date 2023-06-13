Эндокринолог посоветовала диету для здоровья сердца

Эндокринолог Игнатьева посоветовала средиземноморскую диету для здоровья сердца
Сердце — главный мотор человеческого организма. Увы, с возрастом и под влиянием других факторов — болезни, стресс и т. п. — оно частично теряет способность перекачивать кровь.
О том, как сохранить здоровое сердце как можно дольше, рассказала врач-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Полина Игнатьева.
Еда
Для правильной работы сердца нужно достаточно питательных веществ, витаминов и минералов. Всё это можно брать в каждодневном рационе. По словам Игнатьевой, жители средиземноморских стран редко страдают от болезней сердца, сосудов и ожирения как раз из-за особенностей питания. Основа средиземноморской диеты: много зелени, овощей, фруктов, бобовых, цельных злаков, рыбы и морепродуктов. Красное мясо придётся ограничить, а переработанное — вовсе исключить. Можно есть немного птицы, яиц и кисломолочных продуктов.
БАДы
Даже очень правильное питание не всегда может обеспечить дневную норму всех полезных веществ, которые нужны человеку. Тогда на помощь приходят биологически активные добавки. Для правильной работы сердечно-сосудистой системы нужны:
- омега-3 жирные кислоты: снижают уровень триглицеридов и «плохого» холестерина, обладают противовоспалительным эффектом, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний;
- магний: улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем, способствует снижению артериального давления и сердцебиения, защищает от стрессов;
- коэнзим Q10: увеличивает производство аденозинтрифосфата – универсального источника энергии для всех биохимических процессов в организме.
Нагрузки
Врачи рекомендуют взрослым в неделю не менее 150 минут умеренной аэробной активности вроде ходьбы, бега, плавания, танцев, езды на велосипеде, игры в теннис и т. д. Либо 75 минут энергичных аэробных упражнений. Такая активность улучшает кровообращение, снижает давление и частоту сердечных сокращений. А если мотор всё же дал сбой, знайте, что в России действует госпрограмма по обеспечению людей, страдающих от сердечных заболеваний, медикаментами. Перечень препаратов регулярно расширяют. Вот какие лекарства можно получить бесплатно .