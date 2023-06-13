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Зарубежный диетолог назвала эффективные способы избавления от похмелья

Диетолог Ханна Мейси рассказала, с помощью каких способов можно быстрее восстановиться после употребления спиртных напитков.

Зарубежный диетолог назвала эффективные способы избавления от похмелья
© Vse24

По словам Мейси, лучший способ избежать похмелья – отказаться от спиртного, однако если сделать этого не удается, то существует несколько способов облегчить неприятные последствия употребления спиртных напитков.

Причин плохого самочувствия после алкоголя может быть много, однако самая очевидная из них – недостаток воды в организме. Диетолог порекомендовала чаще пить и во время, и после употребления спиртного, чтобы справиться с головной болью и другими неприятными ощущениями.

– Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, вызывая диарею, рвоту и дисбаланс электролитов: натрия, калия и магния. Параллельно расширяются кровеносные сосуды в мозгу, – объяснила специалист.

Также диетолог посоветовала заранее позаботиться о подходящей закуске, которая должна состоять из замедляющих процесс всасывания алкоголя в кровь белковых продуктов, таких как мясо, яйца и рыба, а также ферментированных – квашеной капусты, кимчи, соленых огурцов или кефира, – которые помогут сохранить полезные бактерии в желудке. Также уменьшить неприятные ощущения при похмелье поможет еда с высоким содержанием Омега-3.

При необходимости быстро справиться с похмельем Мейси посоветовала принять холодный душ: ледяная вода спровоцирует выброс адреналина, который поможет быстрее вывести из крови алкоголь. Однако диетолог предупредила, что эффективность данного метода еще не подтверждена наукой окончательно, передает ее слова The Guardian.

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