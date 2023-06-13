Онколог объяснил, что будет, если голодать три дня

Онколог и хирург Иван Карасев рассказал о своем опыте лечебного голодания в течение трех дней. Врач сразу же подчеркнул, что такой эксперимент возможен только для обследованных здоровых людей. Тем, у кого есть хронические заболевания, голодать не стоит точно. Как и любому человеку без консультации специалиста.

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Как пишет онколог в своем Telegram-канале, он в течение трех дней практиковал не классическое голодание только на воде - пил также отвары трав и овощные соки собственного приготовления.

"Они тоже были не постоянно, был на них лимит", - подчеркнул Иван Карасев, добавив, что ему было "сложно только первый день".

На второй день все изменилось. Он, как и третий, прошел легко.

"Я понял, что многое только в нашей голове и наш мозг с нами играет. Второй и третий прошли уже очень легко. У меня появилось много сил и я переделал все дела на даче", - рассказал врач.

Специалист объяснил, что провел такой эксперимент для того, чтобы понаблюдать за реакциями организма.

"Тем более я врач и понимаю что происходит с моим телом, нормально ли это или нет. Ни в коем случае не пропагандирую такой способ детокса", - еще раз подчеркнул Иван Карасев.