Онколог объяснил, что будет, если голодать три дня: сюрприз на вторые сутки
Онколог и хирург Иван Карасев рассказал о своем опыте лечебного голодания в течение трех дней. Врач сразу же подчеркнул, что такой эксперимент возможен только для обследованных здоровых людей. Тем, у кого есть хронические заболевания, голодать не стоит точно. Как и любому человеку без консультации специалиста.
Как пишет онколог в своем Telegram-канале, он в течение трех дней практиковал не классическое голодание только на воде - пил также отвары трав и овощные соки собственного приготовления.
"Они тоже были не постоянно, был на них лимит", - подчеркнул Иван Карасев, добавив, что ему было "сложно только первый день".
На второй день все изменилось. Он, как и третий, прошел легко.
"Я понял, что многое только в нашей голове и наш мозг с нами играет. Второй и третий прошли уже очень легко. У меня появилось много сил и я переделал все дела на даче", - рассказал врач.
Специалист объяснил, что провел такой эксперимент для того, чтобы понаблюдать за реакциями организма.
"Тем более я врач и понимаю что происходит с моим телом, нормально ли это или нет. Ни в коем случае не пропагандирую такой способ детокса", - еще раз подчеркнул Иван Карасев.
Любое изменение рациона, в том числе практика лечебного голодания, требует консультации с лечащим врачом.
Врач назвал коварный алкогольный напиток: "Сердце становится разбухшим"Новости3 часа назад16