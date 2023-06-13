Врач назвал коварный алкогольный напиток: "Сердце становится разбухшим"

Врачи предупредили об особом коварстве пива. Напиток, который многие воспринимают как "легкий и безопасный", разрушает клетки головного мозга и способствует гормональным сбоям. Также страдают сердце и кишечник.

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Как отметил хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян, "пивное" или "бычье" сердце становится невероятно разбухшим - это почти неизлечимо.

Кроме того, частое употребление пива может повлиять на развитие рака кишечника - недуг прячется за такими симптомами как "боли в спине или животе", предупреждает врач в Telegram.

По словам кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова, пиво - это отдельный вид алкоголя, который производят с использованием дрожжей. "По этой причине оно ухудшит состояние кишечника и будет способствовать росту бактерий. То есть ухудшит стул и газообразование", - отметил врач.

Стоит помнить, что пиво "содержит большое количество этанола" - мало кто ограничивается стаканчиком. "Кроме того, пиво содержит вещества, способствующие росту инфекции и ослабляющие иммунную систему", - подчеркнул гастроэнтеролог в своем Telegram-канале.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич также указала на пиво. Как подчеркнула кардиолог, пивная пенка содержит кобальт, избыток которого перегружает сердце.

Также пиво насыщает кровь углекислым газом, разрушает клетки головного мозга и способствует гормональным сбоям. Любители пива зачастую становятся раздражительными, у них ухудшается сон. Слишком много последствий для безобидного на первый взгляд напитка, отмечают медики.