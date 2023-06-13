Врач назвал скрытый симптом приближающегося инфаркта

Боль в груди является известным предвестием инфаркта миокарда. Однако есть неочевидные и на первый взгляд безобидные признаки опасного приступа. О них «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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По его словам, перед инфарктом человек может длительное время ощущать целый ряд симптомов. Один из наиболее распространенных — боль в груди.

— Боли необязательно ощущаются в области сердца. Они могут быть и слева, и справа, но сигнализировать будут постоянно. Если боль непостоянная, то тут по результатам ЭКГ, скорее всего, окажется остеохондроз.

Как подчеркнул врач, боли при предынфарктных состояниях бывают довольно сильными. При этом боль может отдавать в другие части тела. Например, в живот, вплоть до возникновения проблем с пищеварением.

Симптомом надвигающегося инфаркта может быть общее недомогание. По словам Кондрахина, один из скрытых симптомов надвигающегося сердечного приступа — неспособность человека одновременно поднять обе руки над головой.

— У человека может просто ухудшиться общее самочувствие, он будет ощущать заметную слабость. В некоторых случаях люди плохо переносят любые нагрузки или даже неспособны поднять руки и ноги, — предупреждает врач.

Кроме того, иногда перед инфарктом у человека возникают симптомы, которые он сам может принять за другое заболевание. Так, порой, как отметил собеседник «ВМ», о возможном инфаркте свидетельствуют выраженные головокружения или очень сильная одышка.