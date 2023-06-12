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Флеболог Головина рассказала, как визуально распознать тромб

Флеболог и хирург Вероника Головина рассказала, как визуально заметить образование тромба. Об этом сообщает издание "Правда.ру".

Эксперт отметила, что наличие тромба можно увидеть самостоятельно, поэтому посоветовала осматривать свое тело тем, кто имеет предрасположенность к тромбозу.

Если человек страдает тромбозом глубоких вен, то при отрыве тромба конечность сильно отекает, появляется распирающая и тянущая боль, которая увеличивается на протяжении суток.

Факторы, повышающие риск тромбоза

При тромбофлебите подкожных вен вена начинает болеть, кожа краснеет и место уплотняется. При тромбозе артерий человек также чувствует сильную боль, а конечность становится синей и холодной. Спустя некоторое время может пропасть чувствительность руки или ноги.

Ранее сообщалось, что врач объяснила, как образуются тромбы.

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