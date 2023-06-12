Флеболог и хирург Вероника Головина рассказала, как визуально заметить образование тромба. Об этом сообщает издание "Правда.ру".

Эксперт отметила, что наличие тромба можно увидеть самостоятельно, поэтому посоветовала осматривать свое тело тем, кто имеет предрасположенность к тромбозу.

Если человек страдает тромбозом глубоких вен, то при отрыве тромба конечность сильно отекает, появляется распирающая и тянущая боль, которая увеличивается на протяжении суток.

При тромбофлебите подкожных вен вена начинает болеть, кожа краснеет и место уплотняется. При тромбозе артерий человек также чувствует сильную боль, а конечность становится синей и холодной. Спустя некоторое время может пропасть чувствительность руки или ноги.