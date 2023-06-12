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Терапевт Корсева рассказала, как часто нужно обновлять домашнюю аптечку

Нельзя допускать, чтобы лекарства в домашней аптечке испортились, поскольку вместо пользы они в противном случае нанесут пострадавшему вред. Как часто обновлять набор средств для экстренных ситуаций, изданию "Доктор Питер" рассказала терапевт Екатерина Корсева.

Терапевт рассказала, как часто нужно обновлять домашнюю аптечку
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Проверять аптечку стоит не реже раза в год, в идеале — каждые полгода. Важно обновлять препараты, у которых закончился срок годности: они либо теряют эффективность, либо становятся опасными. Особенно стоит обращать внимание на антидепрессанты, снотворные, инсулин, контрацептивы, лекарства для эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Необходимо учитывать, использовался ли препарат ранее: часто срок годности становится короче, если лекарство открыто. Особенно это касается жидких средств, в том числе с содержанием сахара.

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Упаковка препаратов должна быть целостной, на таблетках не должно быть пятен или трещин. Тревожный сигнал — комки и водянистые выделения в мазях и кремах, а также заметный осадок на дне флакона сиропа. Если лекарство выглядит или пахнет не так, как при покупке, стоит без сожаления выбросить его.

Важно внимательно относиться к условиям хранения препаратов и соблюдать их. Многие лекарства рекомендуют хранить в сухом прохладном месте, где температура не выше 25 градусов. Шкафчики в ванной комнате или на кухне, а также коробки на подоконнике не подходят под это описание. Можно использовать ящик в шкафу в какой-то из жилых комнат, прихожую или кладовую.

Если в доме есть дети и домашние животные, нельзя допускать, чтобы лекарства были им легко доступны. Коробка с медикаментами должна плотно закрываться и храниться так, чтобы ее нельзя было случайно уронить и открыть.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что должно быть в дачной аптечке.

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