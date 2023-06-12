Стало известно, как музыка может увеличить мозг и улучшить память

Когда человек стареет, объем серого вещества постепенно уменьшается. Как правило, именно с этим связывают проблемы с памятью у пожилых людей. Ученые выяснили, что бороться с этим процессом можно с помощью активного прослушивания музыки. Соответствующая научная публикация появилась в Neuroimage: Reports.

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В исследовании участвовали 132 здоровых человека 62-78 лет. Их год учили играть на музыкальных инструментах, читать партитуру, импровизировать и исполнять популярные композиции. Помимо этого, на занятиях рассказывали об истории и теории музыки, учили анализировать прослушанное.

Участники эксперимента занимались час в неделю и пять дней в неделю полчаса посвящали повторению изученного.

Когда испытуемым сделали МРТ головного мозга, то заметили, что объем серого вещества стал больше, а рабочая память улучшилась. Авторы научной работы порекомендовали пожилым людям регулярно заниматься музыкой. Это способно предотвратить болезнь Альцгеймера.