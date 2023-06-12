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Эндокринолог Павлова назвала 5 внешних признаков проблем со здоровьем

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала пять внешних признаков проблем со здоровьем, которые можно увидеть невооруженным взглядом. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Эндокринолог назвала 5 внешних признаков проблем со здоровьем
© unsplash.com

По словам медика, по внешним признакам можно заподозрить те или иные заболевания, даже если у человека нет жалоб.

Так, о проблемах со здоровье может сигнализировать резкий набор веса или, наоборот, резкое похудение за короткий срок.

"Опасно, если за месяц-два человек сильно пополнел (или, наоборот, резко похудел) без каких-либо усилий со своей стороны. Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней могут скрываться множество разных заболеваний и особенно онкология", - написала врач.

Резкие смены настроения, раздражительность, апатия, усталость - еще один тревожный сигнал. Если человек больше месяца огрызается, выглядит усталым и серым, но раньше за ним такое не наблюдалось, это может быть серьезная депрессия или сбой в работе гормональной системы.

Третий признак того, что с организмом может быть не все в порядке, - появление морщин, отекшие веки, тусклый цвет лица.

"Когда признаки старения и увядания появляются у молодого еще человека – стоит насторожиться. Это могут быть как проблемы в эндокринной системе, так и сердечно-сосудистой, мочевыделительной", - объяснила медик.

Также стоит насторожиться при отеках лица и тела, которые не спадают ни утром, ни вечером. Если у человека стали чаще жирниться волосы, ломаться ногти, на коже появились высыпания, это тоже повод обратиться к врачу и пройти обследование.

Эндокринолог назвала негормональные причины выпадения волос

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