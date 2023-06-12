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Ученые объяснили, почему люди толстеют из-за стресса

Австралийские учёные из Института медицинских исследований Гарвана смогли раскрыть связь между стрессом, пристрастием к вредной пище и последующим набором лишнего веса.

Ученые объяснили, почему люди толстеют из-за стресса
© Ferra.ru

Для проведения исследования специалисты изучили мозг мышей, находящихся в хроническом стрессе. Животных разделили на две группы: одна получала высококалорийную пищу с высоким содержанием жиров, а другая — стандартный рацион. И всё это в течение двух недель.

Важным фокусом было изучение реакции различных областей мозга на стресс при разных диетах.

Учёные обратили внимание на хабенулу, маленькую область головного мозга, отвечающую за систему вознаграждения. Они обнаружили, что у мышей без стресса, которым предлагали высококалорийную пищу, хабенула активировалась.

Это позволяло животным контролировать своё питание и избегать переедания.

Однако у мышей, подвергавшихся хроническому стрессу, хабенула оставалась неактивной. Это означало, что они продолжали употреблять вредную пищу для получения удовольствия, не реагируя на сигналы насыщения.

Как результат, такие мыши набирали в два раза больше веса по сравнению с животными на той же диете, но не подверженными стрессу.

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