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Гастроэнтеролог Ужевко объяснила, как спастись от похмелья минералкой

У минеральной воды есть противопоказания, а чтобы она помогла от похмелья, важно придерживаться ряда правил. Об этом "Доктору Питеру" рассказала гастроэнтеролог Светлана Ужевко.

Минеральная вода повышает устойчивость организма к инфекциям, насыщает полезными солями, микро- и макроэлементами. Однако пить ее стоит осторожно. Если минерализация высокая, воду можно пить только после консультации доктора.

У столовой минеральной воды, которая продается в магазине, средняя минерализация. Такой водой и взрослым, и здоровым детям можно утолять жажду, восполняя запас микроэлементов, которые потерялись с потом.

Если минерализация выше 10 граммов на литр, то вода лечебная. Она разрешена детям не младше пяти лет и только после разрешения врача.

Можно ли пить минеральную воду каждый день

При похмелье минералка эффективна, поскольку восстанавливает баланс воды и солей в организме. Чтобы она принесла максимальную пользу, нужно выпустить из нее пузырьки и пить по полстакана трижды в день.

С осторожностью к минеральной воде стоит относиться людям с заболеваниями ЖКТ, гепатобилиарной системы, почек. При скрытых болезнях почек минералка может стать причиной почечной или желчной колики, а также образования камней или песка в почках.

Ранее "Рамблер" писал о вреде минеральной воды.

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