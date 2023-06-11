Невролог предупредила о риске заразиться проказой

В Средние века проказа была самой страшной болезнью, но с середины ХХ века она излечима. Возможно ли до сих пор заразиться проказой, "Доктору Питеру" рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

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Проказа возникает из-за двух микобактерий, которые проникают в клетки кожи и слизистой. Их развитие происходит очень медленно, из-за чего болезнь может не проявлять себя несколько лет, но при этом прогрессировать.

Как правило, на лепру указывают белые или красно-бурые пятна на коже, которые малочувствительны к боли. Через несколько лет они окрашиваются в бурый цвет, становятся бугристыми, шелушатся и покрываются язвами.

Когда болезнь развивается, начинают выпадать волосы на лице, западает спинка носа, свисают мочки ушей, появляются трофические язвы. Меняется голос, становясь хриплым и гнусавым. Деформируются и перестают быть чувствительными пальцы, у человека парализует конечности. Снижается зрение, что в итоге может развиться до слепоты.

Человек заражается проказой, если долго контактирует с инфицированным. Ученые допускают, что восприимчивость к этому заболеванию обусловлена генетикой.

Лечить проказу сложно. Хотя благодаря антибиотикам пациент перестает быть опасным для остальных через три дня после начала терапии, лечение длится 6-24 месяца. Тем не менее могут быть рецидивы, в связи с чем заболевшему приходится всю жизнь наблюдаться у врача.

Предметы, которых касался зараженный, не опасны. Раньше болезнь распространялась из-за низкого качества жизни и общей скученности. Недостаточное питание, антисанитария и тяжелый труд снижали иммунитет. Помимо этого, диагноз часто ставили неправильно и считали проказой любое заболевание кожи.

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