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Учёные доказали, что по величине и форме ноги можно судить о продолжительности жизни

Новое британское исследование доказало, что объём ноги может влиять на продолжительность жизни. На первый взгляд, такое заявление может показаться странным. Однако данные, полученные британскими учёными, подтверждают зависимость величины и формы ноги и продолжительности жизни. По результатам исследований каждые 5% массы тела в ногах могут снизить вероятность ухудшения здоровья на 11%.

Ученые раскрыли связь между величиной ноги и продолжительностью жизни
© Чемпионат.com

Помимо этого, специалисты выявили ещё одну закономерность: люди с крепкими ногами реже страдают от сердечной недостаточности. Дело в том, что на заболевания сердца в большей степени влияет скопление жировых тканей вокруг талии. Так, специалисты из Университета Китасато в Японии доказали, что у людей с более развитыми мышцами бедра на 41% ниже риск развития сердечных заболеваний. Кенсуке Уэно, один из японских учёных, заявил, что силовые тренировки с задействованием четырёхглавых мышц бедра следует рекомендовать пациентам, перенесшим сердечный приступ, чтобы предотвратить дальнейшее прогрессирование сердечной недостаточности.

Другие исследования также показали, что силовые тренировки могут снизить кровяное давление и улучшить кровообращение. Это происходит за счёт укрепления сердца и кровеносных сосудов.

Именно поэтому для профилактики сердечных заболеваний следует обращать особое внимание на развитие мышц ягодиц и ног.

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