Онколог перечислил симптомы прогрессирующего рака щитовидной железы

«Большинство симптомов рака щитовидной железы являются «тихими», пациент на ранних стадиях может о них и не догадываться. Часто опухоль диагностируют случайно во время осмотра эндокринолога или УЗИ. Однако есть ряд признаков, которые могут помочь человеку вовремя распознать болезнь. Прежде всего это припухлость в шее, которая сопровождается болью, продолжительной охриплостью и кашлем. Параллельно могут возникнуть проблемы с глотанием, а также увеличиться лимфоузлы на шее. Вместе с вышеописанными симптомами часто наблюдается расстройство кишечника», — перечислил заместитель главного врача клиники «Евроонко» по лечебной части.