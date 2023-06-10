Генетики определили, какие витамины чаще в дефиците у россиян
Специалисты медико-генетического центра Genotek выяснили, каких витаминов не хватает россиянам в связи с генетическими предрасположенностями. Об этом пишет издание "Доктор Питер" со ссылкой на обезличенные данные компании.
В исследовании участвовали 60 тысяч жителей из разных регионов страны. Наиболее острым для них оказался недостаток витамина D. Его испытывают примерно 20% участников. Далее следуют витамины B6, B9 (фолиевая кислота), B12.
По словам исследователей, даже незначительные изменения генов влияют на то, как кодируются важные белки и усваиваются витамины. Может случиться, что витамин поступит в организм в нормальном количестве, но клетки не получат его в достатке. Зная, к дефициту какого витамина предрасположен человек, можно корректировать его рацион.
Помимо генетики, на недостаток витаминов могут влиять непитательный рацион, болезни ЖКТ, диеты, стресс, качество жизни, климат.
Ранее "Рамблер" писал об опасности бесконтрольного приема витаминов.