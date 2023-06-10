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Генетики определили, какие витамины чаще в дефиците у россиян

Специалисты медико-генетического центра Genotek выяснили, каких витаминов не хватает россиянам в связи с генетическими предрасположенностями. Об этом пишет издание "Доктор Питер" со ссылкой на обезличенные данные компании.

Генетики определили, какие витамины чаще в дефиците у россиян
© Pxhere

В исследовании участвовали 60 тысяч жителей из разных регионов страны. Наиболее острым для них оказался недостаток витамина D. Его испытывают примерно 20% участников. Далее следуют витамины B6, B9 (фолиевая кислота), B12.

По словам исследователей, даже незначительные изменения генов влияют на то, как кодируются важные белки и усваиваются витамины. Может случиться, что витамин поступит в организм в нормальном количестве, но клетки не получат его в достатке. Зная, к дефициту какого витамина предрасположен человек, можно корректировать его рацион.

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Помимо генетики, на недостаток витаминов могут влиять непитательный рацион, болезни ЖКТ, диеты, стресс, качество жизни, климат.

Ранее "Рамблер" писал об опасности бесконтрольного приема витаминов.

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