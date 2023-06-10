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Эндокринолог Сидоркина назвала негормональные причины выпадения волос

Выпадение волос, или алопеция, не всегда связаны с генетикой или гормонами. Что еще может влиять на этот процесс, изданию "Доктор Питер" рассказала эндокринолог Юлия Сидоркина.

Эндокринолог назвала негормональные причины выпадения волос
© Pxhere

По словам эксперта, волосы могут выпадать из-за недостатка витаминов. Большое значение имеют группы B, А и Е, а также железо, биотин, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

Вполне возможно, что при алопеции человеку не хватает белка, он резко худеет или испытывает проблемы с сосудами. Стрессовое состояние и проблемы со сном (в том числе недостаточный сон) также нередко становятся причинами выпадения волос.

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Выпадение волос, или алопеция, не всегда связано с генетикой или гормонами. Что еще может влиять на этот процесс, изданию сикации, повышенной температуре тела и образовании микротромбов, из-за чего ухудшается микроциркуляция кожи головы.

Если человек принимает тиреостатики, антидепрессанты, антикоагулянты, антигипертензивные, некоторые противовирусные и антибактериальные препараты, а также контрацептивы, выпадение волос может быть связано с ними.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какой продукт поможет улучшить состояние кожи и волос.

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