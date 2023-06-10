Гинеколог Банный перечислил болезни молодых мам

С рождением ребенка жизнь женщины меняется, что нередко отражается на ее здоровье. Гинеколог Денис Банный рассказал изданию "Доктор Питер" о болезнях, которым подвержены молодые мамы.

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Послеродовая депрессия выражается в том, что мама не хочет видеть ребенка и ухаживать за ним, теряет интерес ко всему. Такое состояние может пройти через три-шесть месяцев а может длиться до двух лет.

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С послеродовой депрессией связаны изменения на гормональном фоне. При этом молодая мама не успевает уделить время себе, ей не хватает личного пространства и возникает социальная изоляция. Так как послеродовая депрессия может быть смертельно опасна и для женщины, и для ребенка, за помощью следует обратиться при первых симптомах.

После родов также могут возникать боли в спине, которые вызваны повышенной подвижностью крестцово-подвздошного сустава. Необходимость поднимать ребенка становится причиной остеохондрозов с острой и резкой или, наоборот, тупой и ноющей болью, которая отдает в ногу, бедро. Когда ребенка носят на одной руке с опорой на бедро или кормят лежа на одном боку, может возникать сколиоз, то есть искривление позвоночника. Как только появляются боли в спине, стоит обратиться к врачу.

В числе частых проблем молодых матерей — резкая и внезапная зубная боль. После родов необходимо пройти осмотр у стоматолога, поскольку грудное вскармливание вымывает из организма кальций и другие минералы, которые поддерживают зубы здоровыми.

Во время родов и грудного вскармливания из женского организма уходит железо, из-за чего может начаться железодефицитная анемия. При этой болезни становится ниже концентрация железа в сыворотке крови, тканях и костном мозге. Нарушается образование эритроцитов и гемоглобина, возникает гипоксия, ухудшаяется настроение. Волосы и ногти становятся ломкими, портится кожа. Может возникнуть желание съесть что-то несъедобное: мел, землю.

В числе последствие железодефицитной анемии гастриты, слабость в мышцах, пониженный иммунитет. Чтобы предотвратить их появление, врачи часто назначают молодым мамам препараты железа даже без симптомов.

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