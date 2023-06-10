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Эксперт рассказал о составе и опасности "паленого" алкоголя

Наиболее опасен в поддельном алкоголе метанол. Об этом "Российской газете" председатель правления общественной организации "Общее дело" Леонид Варламов.

Эксперт рассказал о составе и опасности "паленого" алкоголя
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По словам специалиста, указанное соединение, что быстро всасывается желудочно-кишечный тракт и провоцирует интоксикацию. Метиловый спирт опьяняет и вреден для психики. Всего 15 миллилитров метанола могут стать причиной смерти, а 5 миллилитров — отравления. Симптомы последнего напоминают признаки алкогольного отравления, но проявляются гораздо быстрее.

Сначала у человека возникают тошнота и рвота, начинает кружиться голова. Затем появляется слабость. Чем больше в организме метанола, тем сильнее становятся проблемы со здоровьем: ухудшается зрение, затрудняется дыхание. Если случай тяжелый, может отслоиться сетчатка, атрофироваться зрительный нерв, полностью пропасть зрение и наступить смерть.

Жители России вспомнили, когда впервые отравились алкоголем

Варламов отметил, что в поддельном алкоголе часто используют изопропанол, который применяют в изготовлении растворителей и дезинфицирующих средств. Сильное отравление таким веществом способно спровоцировать кому. Опасен и этиленгликоль, который добавляют в растворители и антифризы. Для отравления этим веществом со сладковатым привкусом без запаха достаточно 30 миллилитров.

Симптомы отравления поддельным алкоголем наступают в первые несколько часов или в первые сутки. Своевременная помощь врача может спасти пациента, однако его здоровью в любом случае будет нанесен урон.

Ранее ученые описали неочевидную опасность алкоголя.

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